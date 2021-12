Lutte contre la corruption: Le Sénégal va lancé « La quinzaine nationale » ce Jeudi

La Quinzaine nationale de lutte contre la corruption sera lancée le jeudi, 9 décembre, à Rufisque sur le thème : ‘’Votre droit, votre rôle : dîtes non à la corruption’’. L’évènement est initié par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

L’information du lancement de la quinzaine nationale de la lutte contre la corruption a été donné dans un communiqué. A travers une structure, on a fait un rappel que le Sénégal, ‘’conscient des effets négatifs de la corruption sur la croissance économique, la distribution des richesses, la justice et la cohésion sociale et dans l’optique de protection des droits économiques, sociaux et culturels, a entrepris des actions tendant à l’éradication de ce phénomène mondial auquel aucun pays ne peut prétendre s’affranchir totalement’’.

’’C’est dans ce cadre que l’OFNAC dit avoir opéré dès sa naissance à des modes d’action pour promouvoir des postures de veille, d’alerte et de rejet de la corruption dans tous les secteurs de la vie économique et sociale’’. Selon l’Office, ’’le passage d’une journée internationale de lutte contre la corruption à une quinzaine nationale en est une illustration parfaite’’.

Le thème de l’édition 2021 choisi s’explique, selon les Nations Unies, par ’’le fait que la corruption touche tous les domaines de la société’’. Selon le communiqué l’on explique que la prévention de la corruption permet de progresser vers les objectifs de développement durable, aide à protéger notre planète, crée des emplois, réalise l’égalité des sexes et garantit un accès plus large aux services essentiels tels que les soins de santé et l’éducation’’, ajoute le document. Pour les organisateurs, ’’la célébration de cette journée est une opportunité pour mettre la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) 2020 -2024 au cœur de cette 5ème édition de la Quinzaine nationale’’.

Ils soulignent que ’’cette SNLCC, officiellement lancée par le chef de l’Etat (…) vise à mettre en évidence, les engagements et les priorités du Sénégal dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption avec l’implication de toutes les parties prenantes, sous la coordination de l’OFNAC’’. Cette Stratégie ’’établit également un cadre dans lequel notre pays définit ses objectifs en matière de prévention et de lutte contre la corruption’’.

Selon le communiqué, ’’la Quinzaine nationale 2021 constitue donc un moment fort de combinaison de ces deux actions à travers l’organisation d’activités diversifiées de communication voire de sensibilisation de masse sur le rejet systématique de la corruption mais également un moment de réflexion et d’échanges inclusif et participatif pour l’atteinte des objectifs de la SNLCC à l’horizon 2024’’. L’objectif global de la 5ème édition de la Quinzaine nationale ’’consiste, à travers un maillage territorial, à organiser diverses activités de sensibilisation et communication autour du thème de la présente journée internationale ainsi que des actions de vulgarisation sur les grands principes de la SNLCC 2020 – 2024’’.

Il s’agira de démultiplier les campagnes de sensibilisation et d’information sur les méfaits de la corruption, sur l’OFNAC et la SNLCC, d’appuyer des manifestations pertinentes et délocalisées initiées par des acteurs et des partenaires de la lutte contre la corruption et contribuer à développer, auprès des populations cibles, une culture de veille, d’alerte et de rejet de la corruption. La Quinzaine nationale de lutte contre la corruption 2021 se déroulera sous un format hybride combinant le présentiel et le virtuel.

Elle sera marquée par diverses activités multiformes prenant en compte la stratégie du ‘’faire avec’’ impliquant des volontaires de l’OFNAC ainsi que de potentiels relais et personnes-ressources œuvrant dans la lutte contre la corruption. Selon les organisateurs, ’’ce sera également un moment de grande communication dans les médias et les réseaux sociaux dédiés’’