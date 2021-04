Lutte contre les stupéfiants: La police de Thiaroye met la main sur 20 kg de drogue

En attendant la cérémonie d’installation du nouveau directeur général de la police l’inspecteur général Seydou Bocar Yague ce Jeudi, les limiers de Thiaroye viennent de marquer des points.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les limiers de Thiaroye ont interpellé Ch. D âgé de 39 ans au quartier Darou Salam, avec 20 kg de chanvre indien. Selon nos sources, les faits ont eu lieu lundi dernier. Les policiers de Thiaroye, exploitant un appel anonyme faisant état d’un vaste trafic de drogue au quartier Darou Salam, se sont rendus sur les lieux pour y voir un plus clair. La descente inopinée des hommes du commissaire Salif Kamara à la maison indiquée a permis de découvrir sur terrasse un sac en plastique de couleur blanche, dissimulé dans un sac de voyage camouflé de type militaire. Ils ont trouvé 11 blocs de chanvre Indien pour un total de 20 kg. A l’audition, le présumé dealer a nié être le propriétaire du sac contenant de la drogue. Selon lui, le sac appartient à un de ses amis gendarmes.

Pour ce qui est de sa relation avec le gendarme, Ch D explique que ce dernier lui avait emprunté 400 mille francs et qu’a chaque fois qu’il lui réclamait son argent, l’homme en bleu lui fixait des rendez-vous jamais honorés. Avant de refuser même de prendre ses appels téléphoniques. Ch. D, soutient d’ailleurs s’est rendu à Kidira le 16 mars dernier pour récupérer son argent, en vain. Son ami gendarme aurait refusé sous prétexte que sa carte bancaire avait des problèmes. Il ajoute que le gendarme avait promis de lui rembourser son argent une fois à Dakar. Toutefois, Ch. D déclare qu’en lieu et place de l’argent, son ami est passé chez lui déposer un sac sur la terrasse et lui a dit qu’un individu passerait pour le récupérer, et ce dernier lui donnerait ses 400 mille francs. Des allégations qui ne vont guère convaincre les limiers de Thiaroye. Il a été déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.