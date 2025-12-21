Lutte contre l’orpaillage clandestin : Un site démantelé au village de Gamba Gamba à Saraya

Les éléments du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention numéro 2 (GARSI 2) de Saraya ont mené, le vendredi 19 décembre 2025, de 11 heures à 15 heures, une opération ayant abouti au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin au village de Gamba Gamba dans le secteur de Saraya.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des zones aurifères.

Elle a permis l’interpellation de seize (16) individus ainsi que la saisie du matériel suivant :

– dix (10) groupes électrogènes

– dix (10) marteaux piqueurs

– neuf (09) tricycles « piki-paka »

– six (06) motos

– et sept (07) téléphones portables.

Par ailleurs, quatre (04) machines cracheuses ont été détruites sur place.