Lutte: « Le combat entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène devient logique… parce que… » Aziz Ndiaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Aprés la victoire du lutteur Balla Gaye 2 sur Tapha Tine, ce dimanche, à l’arène nationale remportant ainsi le titre de l’empereur des arènes, le choc entre ce dernier et Eumeu SENE devient une logique selon le promoteur Aziz NDIAYE.

Le combat entre Eumeu SENE et Balla GAYE 2 devient maintenant inévitable voire obligatoire selon certains observateurs et analystes de la lutte.

Et selon Abdoul Aziz Ndiaye, il a demandé à son frère Baye Ndiaye d’organiser ce « Grand duel » entre le lutteur de Pikine et l’actuel empereur des arènes, Balla Gaye 2. « Mon objectif est de dire à Baye Ndiaye que les lutteurs doivent se croiser pour un titre.

Eumeu Sène est un ancien roi des arènes et Balla Gaye également un ancien roi des arènes, en plus d’être l’actuel empereur des arènes. Du coup, aujourd’hui, le combat entre Eumeu Sène et Balla Gaye est logique… »

Avec ce succès , Balla Gaye 2 redore son blason. Depuis son dernier succès enregistré en 2019 devant Modou Lo, le fils de l’ancien lutteur Double Less n’a plus connu de victoire. Il a essuyé deux défaites devant Emeu Sène et Boy Niang.