Macky bloque les indemnités de départ de Moussa Diop

Entre Macky Sall et Me Moussa Diop, la rupture est totale. Après l’avoir limogé de Dakar Dem Dikk, le Chef de l’Etat aurait donné des instructions fermes au nouveau DG de DDD Oumar Boun Khatab Sylla de ne pas verser à son prédécesseur ses indemnités de départ, rapporter SourceA. Pourtant, indique le journal, son successeur avait promis de les lui verser sur une période de quatre mois. Apres s’être rendu auprès de sa banque, l’avocat de de Moussa Diop a été informé qu’il n’a plus bénéficié de virement. A signaler qu’un premier virement a été versé à Me Moussa Diop grâce à la diligence des responsables de DDD.