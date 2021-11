Macky débloque 1,5 milliard Fcfa pour les malades mentaux errants

Après avoir accordé une rallonge de 2 milliards à la lutte contre le Sida, le chef de l’Etat a décaissé pour les malades mentaux errants.

De Dubaï, le Président Macky Sall avait élevé la voix, invitant les Sénégalais à s’investir davantage, pour une meilleure image de notre pays. Concernant les malades mentaux errants, il a ordonné la tenue d’un séminaire, pour recueillir les préoccupations des associations travaillant dans ce domaine, en vue de les accompagner. A en croire le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), il a été proposé au Président Macky Sall, à l’issue de ce séminaire, tenu les 16 et 17 octobre 2021, la restitution de leur siège à Kaolack. Et, pour mener à bien leur mission de service public, une enveloppe de 300 millions par an, devra être mise à leur disposition, sur une durée minimale de cinq ans. En somme, précise Ansoumana Dione, le Président Macky Sall va sortir 1,5 milliard, pour permettre à l’ASSAMM de résoudre, d’ici à 2025, le problème des malades mentaux errants. Des moyens logistiques, un accompagnement technique, entre autres, sont également prévus, dans ce sens, l’objectif étant d’améliorer le cadre de vie des trois mille malades mentaux abandonnés à eux-mêmes dans les rues. Joint au téléphone par Rewmi Quotidien, Ansoumana Dione tient à remercier vivement le Président de la République, pour cette idée généreuse, venue à son heure.

Ansoumana DIONE et les malades mentaux, c’est une très longue histoire, de sacrifices et de privations, de plus de vingt ans. A vrai dire, son combat mérite d’être récompensé pour encourager les jeunes à servir leur pays. Patience et persévérance, en bandoulière, il ne s’est jamais découragé dans sa noble lutte en faveur des malades mentaux. Enfin, il décroche le soutien du Président Macky Sall, après avoir rencontré des difficultés qu’il n’oubliera jamais.