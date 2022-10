Macky en quête de 1.500.000 militants

L’Alliance pour la république (Apr) veut remobiliser ses troupes. En effet, à la suite de la rencontre du 14 octobre 2022 sous la présidence de Macky Sall, le secrétariat exécutif national de l’APR a sorti un communiqué, annonçant « le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membre, sur toute l’étendue du territoire et de la diaspora ».

Abdou Mbow, le secrétariat exécutif national de l’APR a défini un programme trimestriel pour le parti, centré sur la remobilisation des militants dans le cadre de la relance de ses activités.

« Ceci va se matérialiser par le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membres, sur toute l’étendue du territoire et de la diaspora. Toutes ces opérations seront supervisées par une commission, qui mettra à la disposition de tous les militants des circulaires, signées par le président du parti à cet effet avant le 31 Octobre 2022 », lit-on dans un communiqué signé du Porte-parole National Adjoint, Abdou Mbow.

A ce propos, il assure que leur leader Macky Sall « a procédé à une analyse sans complaisance de la situation économique mondiale marquée, entre autre par la persistance de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine avec leurs conséquences économiques et sociales, impactant très négativement le pouvoir d’achat et le niveau de vie des populations ».

D’ailleurs, le SEN de l’APR salue les mesures prises par le Président de la République, Macky Sall et son gouvernement pour atténuer les difficultés auxquelles les populations sénégalaises font face. Mieux, il dit apporter son soutien indéfectible à leur leader Macky Sall et à son gouvernement.