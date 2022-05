Macky prévient Barthélémy Dias

Les maires élus lors des élections locales sont avertis par le président de la république, Macky Sall. Ces derniers ont l’obligation de respecter les règles avant de procéder au recrutement. «On sera intransigeant sur les recrutements et c’est valable pour les collectivités territoriales qui sont des démembrements de l’Etat qui sont régis par la loi et le règlement. Il est clair que, en tant que président de la république, garant du bon fonctionnement, des institutions, je ne laisserai aucune collectivité travailler en dehors du cadre réglementaire et légal», a laissé entendre le chef de l’Etat.

Macky Sall qui recevait, ce mardi au palais de la république, les cahiers de doléances des centrales syndicales de renchérir en ces termes : «un maire ne peut pas faire ce qu’il veut. Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué. Tout recrutement en dehors de l’organigramme mis en place est nul est de nul effet».