Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
97346689 67804662

Macky Sall a rencontré Karim Wade

14 juillet 2026 Actualité

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré ce mardi 14 juillet 2026 à Doha l’ancien ministre Karim Wade, fils de l’ex-président Abdoulaye Wade.

 

Cette entrevue s’est tenue à l’occasion du déplacement de Macky Sall au Qatar, où il s’est rendu pour présenter ses condoléances à l’Émir, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à la suite du décès de son père, l’ancien Émir Cheikh Hamad Khalifa Al Thani, survenu le dimanche 12 juillet à Doha.

La rencontre entre les deux personnalités sénégalaises intervient en marge de cette visite de condoléances dans l’émirat qatari.

Tags

Vérifier aussi

cccd164d f5f2 482e ae26 7e4b75dd6976

Dr Fedior démonte les allégations, dévoile les coulisses de la Coupe du monde et menace de porter l’affaire devant les tribunaux

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le médecin de l’équipe nationale A, le Dr Fédior, …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved