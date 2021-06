Madiambal poursuivi pour viol sur mineure

Le président de l’Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko et le journaliste Madiambal Diagne ont soldé leurs comptes hier devant le Tribunal correctionnel de Dakar. A cet effet, le juge Teliko n’a pas manqué de faire de terribles révélations, soutenant que “Madiambal Diagne a été poursuivi pour escroquerie lorsqu’il était greffier et de viol sur mineure”. “Quand je l’ai entendu, je me suis demandé si je n’étais pas amnésique, à cause des mensonges. Il a un procédé extraordinaire. Pour la Une de son journal, il avait titré : “Teliko entendu par le conseil de discipline”. Et dans le contenu de l’article, il évoque 5 dossiers avec des grains de sel. En réalité, il essaie de semer le doute”, déclare la partie civile. Très en verve, le magistrat souligne que les Sénégalais connaissent le passé de greffier de Madiambal Diagne qui, selon lui, a été poursuivi pour escroquerie. “Pire, il a été poursuivi pour viol sur mineure et il se permet d’attaquer les gens”, assène le juge Teliko.

