Maguette Sène et Adama Diallo rejettent la main de Macky

Restons avec la coalition Takku Wallu pour dire qu’elle a été sauvée par le député Abdou Karim Sall. En tout cas, si Macky Sall et Cie ne comptaient que sur les députés Maguette Sène et Adama Diallo, ils n’allaient pas avoir un groupe parlementaire. Car l’édile de Malicounda et Adama Diallo élus sous la bannière de la coalition And Nawlé ont rejeté la main tendue de Macky Sall. Ils refusent de rejoindre la coalition Takku Wallu à l’Assemblée nationale. Anta Babacar a déjà dit qu’elle sera non inscrite.