Mairie Dakar Plateau: Une semaine après la Tabaski, des personnes continuent de venir pour percevoir leurs aides

C’est un vacarme indescriptible noté devant la Perception de Dakar ce lundi matin. Pour cause, les bourses pour la Tabaski ne sont toujours pas disponibles pour bon nombre d’administrés de la mairie de Dakar-Plateau, une semaine après la fête.

Le maire Alioune NDOYE a renvoyé les bénéficiaires à la Perception pour recevoir des aides ce lundi 24 juin pour leur donner leurs aides. Selon une source présente sur les lieux et qui doit recevoir son argent, l’édile de la ville a procédé ainsi car, «beaucoup de personnes n’ont pas voté pour eux lors de la dernière élection ». Selon M. BA, des militants de Benno Bokk Yakaar ont reçu leur trousseau bien avant la fête. «Lors de la première phase avant la Tabaski, ils nous ont tous convoqués à l’ancien siège des Services d’hygiène. Ils ont choisi des personnes pour les faire entrer par une petite porte derrière le bureau. Ils ont mis plein de policiers devant la porte principale, celle devant Sénégal Miroir pour filtrer les entrées. C’est après qu’on a su que c’était leurs militants.

Aujourd’hui, on est tous entassés pour prendre une bourse que l’on pouvait envoyer par les services de transfert d’argent. C’est un manque de respect. A l’ère du numérique, s’ils sont capables de convoquer les gens par SMS, ils peuvent bien faire un transfert d’argent », dénonce-t-il tout en précisant que la manière de faire de l’ancien ministre est d’une grossièreté qui montre qu’il n’a aucun respect pour ses administrés.

Une queue énorme a été formée par les bénéficiaires. Sur une vidéo, on peut voir des centaines d’hommes et des femmes qui crient leur ras-le-bol et demandent à ce que Alioune NDOYE fasse de sorte que de telle situation ne se reproduise plus.

Ce grand rassemblement de personnes foulant au pieds les mesures barrières intervient au lendemain de la résurgence de la Covid-19. 20 à 60% des Pèlerins ont été testés