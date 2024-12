Mairie de Dakar : Le Bureau municipal exige une levée immédiate du « Blocus »

Partager Facebook

Depuis la révocation de Barthélemy Toye Dias par l’adjoint au Préfet du département de Dakar, les Forces de l’ordre occupent les lieux, restreignant l’accès aux employés, aux conseillers municipaux et aux usagers. Exaspéré par le blocus, le Bureau municipal, convoqué aujourd’hui en session ordinaire, «exige» une levée immédiate et sans condition du blocus.

La session ordinaire du Conseil municipal de Dakar, prévue ce matin, à l’Hôtel de Ville, aura-t-elle lieu ?

Face à ce qu’ils considèrent comme une entrave «illégale», les membres du bureau ne cachent pas leur exaspération. Dans un communiqué, ils interpellent directement le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre en charge des Collectivités territoriales et le ministre de l’Intérieur, et exigent la levée immédiate et sans condition du blocus imposé à la mairie. Il exige par conséquent la levée immédiate et sans condition de ce blocus qu’il juge illégal et qui constitue une balafre dans le visage de la décentralisation», lit-on dans le communiqué.

Le communiqué rapporte également que les travailleurs de la mairie sont désormais contraints de présenter leur carte professionnelle pour accéder à leurs bureaux, tandis que les usagers peinent à bénéficier du service public local. Une situation qui, selon eux, met à mal l’Etat de Droit et le bon fonctionnement de l’institution municipale. Cette situation est inacceptable dans un Etat de Droit, d’autant plus que le fonctionnement régulier du Conseil municipal n’est pas remis en cause», déclare le Bureau municipal qui «invite» également tous les conseillers municipaux à prendre part, conformément à la convocation reçue, à la session du Conseil municipal prévue aujourd’hui, à 16h à l’Hôtel de Ville. Cette réunion, qui sera présidée certainement par la première adjointe au maire, Ngoné Mbengue, portera notamment sur «l’examen et adoption du budget pour 2025, l’installation d’un nouveau conseiller municipal, l’adoption du Plan triennal d’investissement 2026-2027 et du Plan annuel d’investissement 2025, du Plan annuel de renforcement des capacités (Parca) de la Ville de Dakar 2025, des ajustements budgétaires, incluant une autorisation spéciale de recettes et de dépenses ainsi que des virements de crédits».