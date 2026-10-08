Mairie de la Ville de Mbour : Dominique Édouard Latyr Ndong (Kiiraay) déclare sa candidature

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La liste des candidats pour la Mairie de la Ville de Mbour s’allonge. Dominique Édouard Latyr Ndong, membre fondateur du parti présidentiel, Kiiraay/les Patriotes Républicains vient de décliner ses ambitions pour le contrôle de la municipalité de la capitale de la Petite Côte.

Cet entrepreneur et chef d’entreprise rompu à la tâche et, non moins, ancien militaire, compte mettre tous les atouts de son côté pour le triomphe du camp présidentiel: » Je suis membre fondateur du parti Kiiraay/les Patriotes Républicains. Aujourd’hui, nous travaillons sans relâche pour massifier et élargir les bases de cette formation politique à Mbour et dans tous le département et par extension, sur toute l’étendue du territoire national. Cela reste et demeure notre principale préoccupation », a lancé M.Ndong;

Qui a mis aussi le profit pour déclarer sa candidature pour le fauteuil de Maire de la Ville de Mbour: »Pour la Mairie de la Ville de Mbour, nous déclarons officiellement notre candidature à la candidature. Mbour mérite une attention particulière et nous laçons un vibrant à toutes ses filles et fils pour son développement « .

Et celui qui se définit comme commando entrepreneur et chef d’entreprise, de revenir sur la structure récemment mise sur pied pour appuyer la politique du Président Diomaye: »A la suite de la création du parti Kiiraay, nous avons jugé bon de mettre sur pied le Mouvement des Entrepreneurs de Kiiraay (MEK). Nous sommes pour un Nouveau Type de Leader (NTL). Notre organisation regroupe des entrepreneurs dans divers corps de métiers comme l’hôtelerie et la restauration, le BTP, le secteur informel, les menuisiers ébénistes et métalliques, pêcheurs, agriculteurs, pharmaciens, commerçants, industriels, etc. Aujourd’hui, elle est forte de plus de mille (1000) membres éparpillés dans le Sénégal. Nous ambitionnons de donner au Président Diomaye un bataillon d’entrepreneurs pour soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Nous soutenons l’agenda « Vision Sénégal 2050 » cher à lui, s’est expliqué M. Ndong.