Mak Keita : « Si ce n’était pas pour les enfants, on aurait pu se passer du mariage »

Mah Keita, fille de l’ex commissaire Cheikna Keita pense-t-elle à se marier, à fonder une famille ?

Sa réponse : « Il fait prier pour moi. Chaque femme aspire à se marier, à fonder une famille et surtout avoir une descendance pieuse. Des enfants qui vont poursuivre ta mission spirituelle sur terre, lorsque tu ne seras plus de ce monde. Autrement dit, si ce n’était pas pour les enfants, on aurait pu se passer du mariage. Je pense au mariage et ce ne sont pas les propositions qui manquent ».

« Il faut savoir que pour des personnes comme nous (NDLR : Albinos), le premier abord des hommes, c’est de la curiosité. La plupart de ceux qui nous courtisent, veulent satisfaire cette sorte de curiosité qu’ils développent à notre égard. Histoire de savoir ce que cela fait d’être avec des personnes comme nous », déplore-t-elle. Mais, s’empresse-t-elle de préciser : « je ne pense pas qu’ils soient mus par des sentiments sincères. »