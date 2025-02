Mali : Embuscade entre Gao et Ansongo, plusieurs dizaines de morts

Partager Facebook

Un grand convoi de civils escortés par l’armée a été attaqué au Mali ( Gao et Ansongo), dans la partie septentrionale du pays par de présumés jihadistes, faisant une trentaine de morts, selon un bilan provisoire.

Egalement au sommaire : Sam Nujoma est décédé ce samedi à l’âge de 95 ans. L’ancien président, figure de l’indépendance, est resté au pouvoir durant 15 ans, entre 1990 et 2005. Une période de deuil national est prévue en Namibie.

Enfin, l’ONG USAID représentait plus de la moitié de l’aide internationale en Afrique. Son gel menace la survie de nombreux programmes humanitaires et de développement. Nous recevons Niagalé Bagayoko, présidente de l’African Security Sector Network et enseignante à Sciences Po qui décrypte cette décision et l’impact sur les programmes de développement.