Mali: La ville de Bamako victime d’une attaque audacieuse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’aéroport militaire et un camp militaire ont été ciblés par le GSIM, marquant une escalade de la violence dans la capitale malienne. Cette opération sans précédent depuis des années soulève de sérieuses questions sur l’état de la sécurité au Mali.

Dans un développement choquant, la capitale malienne, Bamako, a été le théâtre d’une attaque sans précédent mardi matin, marquant une escalade inquiétante dans la situation sécuritaire du pays. Selon les informations rapportées par l’AFP, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué une opération audacieuse visant l’aéroport militaire de Bamako et un camp militaire.

L’attaque, qui a commencé aux premières lueurs du jour, a pris pour cible des installations stratégiques au cœur même de la capitale. Le GSIM, également connu sous son acronyme arabe JNIM, a déclaré via ses canaux de communication : « Une opération spéciale (a ciblé) l’aéroport militaire et le centre d’entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne (Bamako) ce matin à l’aube, causant d’énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires. »

Cette affirmation contraste avec la version officielle des autorités maliennes. L’armée a rapidement réagi par un communiqué sur les réseaux sociaux, affirmant : « Tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s’infiltrer dans l’école de gendarmerie de Faladié.

La situation est sous contrôle. » Le ministère de la Sécurité a quant à lui évoqué des « attaques terroristes » contre des « points sensibles de la capitale ». Un responsable aéroportuaire, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a confirmé à l’AFP : « L’aéroport de Bamako est momentanément fermé face aux évènements. » Cette fermeture a été corroborée par des témoins sur place, rapportant un bouclage complet du secteur.

Les détails sur les pertes humaines restent incertains, aucun bilan officiel n’ayant été communiqué. Cependant, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montreraient des corps, laissant craindre des victimes. Le contexte géopolitique ajoute une dimension supplémentaire à cette crise.

Depuis 2022, le Mali a rompu ses alliances traditionnelles avec la France et ses partenaires européens, se tournant vers la Russie pour un soutien militaire et politique. Cette réorientation s’est accompagnée d’une série de décisions controversées, incluant l’expulsion de la mission de l’ONU (MINUSMA) et la dénonciation de l’accord de paix de 2015 avec les groupes indépendantistes du nord. Plus récemment, le Mali s’est allié avec le Burkina Faso et le Niger, également dirigés par des régimes militaires, pour former l’Alliance des États du Sahel. Ces trois pays ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), accusant l’organisation d’être sous influence française.