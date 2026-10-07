Mali : l’Armée malienne reprend le contrôle de Kidal désertée par les rebelles

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C’est une nouvelle évolution majeure qui s’est opérée dans le conflit au Nord du Mali. Après son repli en avril dernier face à l’offensive qui a abouti au contrôle de la ville de Kidal par le FLA, l’Armée malienne a lancé une opération de reconquête ces dernières semaines avec des opérations aériennes d’une forte intensité. Depuis dimanche 4 octobre un important contingent composé de plusieurs centaines d’hommes et près de 300 blindés, selon des sources sécuritaires, avait entamé une grande marche vers Kidal.

Après avoir renforcé ses positions à Anéfif et Aguelhok à quelques centaines de kilomètres du chef-lieu de Kidal, les soldats maliens accompagnés des éléments du groupe paramilitaire russe d’Africa Corps ont pris le contrôle de la ville ce mardi, sans accrochage direct avec les groupes rebelles. En effet, face frappes aériennes de l’Armée régulière ayant affaibli les positions du FLA, ce dernier a décidé de battre en retraite.

Dans un communiqué, le porte-parole du FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, évoque « un repli stratégique » et « mesure opérationnelle temporaire ». « Face aux risques croissants pesants sur les rares populations civiles encore présentes dans la ville, par l’utilisation disproportionnée de vecteurs aériens par les mercenaires russes de l’Africa Corps et les Forces terroristes de la Junte militaire de Bamako, le Commandement militaire du FLA décide de procéder à un repli stratégique et maîtrisé de ses forces de la localité de Kidal », note le communiqué.

Le Gouvernement malien, de son côté, précise le fait que l’Armée n’avait pas quitté la région de Kidal suite aux violents combats du 25 avril 2026. « Le Gouvernement de la Transition porte à la connaissance de l’opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa), appuyées par leurs partenaires russes, poursuivent le renforcement et la consolidation de leur présence dans la Région de Kidal, dans le cadre de l’opération Dougoukoloko.

Ainsi, le 6 octobre 2026, les unités FAMa ont consolidé leur dispositif à Kidal, capitale de la 8ème Région administrative du Mali. Cette évolution intervient à la suite d’intenses opérations aéroterrestres de neutralisation menées contre la coalition des groupes terroristes », lit-on dans le communiqué signé par le porte-parole du Gouvernement.

Il ajoute que « suite aux récentes attaques terroristes complexes et coordonnées, les FAMa avaient procédé à une réarticulation de leur dispositif opérationnel, notamment autour d’Anéfif et d’Aguel-hoc, tout en maintenant leur présence et leurs capacités d’action dans la Région de Kidal ».

Selon des sources militaires, la prochaine étape des opérations ciblerait Tessalite et Tinzaouatène, à la frontière algérienne. Une zone qui a déjà été la cible de plusieurs frappes aériennes. Dans l’après-midi du mardi, l’Armée a entamé des opérations de ratissage pour éliminer d’éventuelles poches de résistance.