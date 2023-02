Malicounda: La Senelec dote à la population d’un centrale électrique de 120 mégawatts

Dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès, le Président de la République Macky SALL, a procédé, ce Samedi 11 février 2023, à l’inauguration du centrale de Malicounda. Cette réalisation s’inscrit dans la politique énergétique telle que décrite dans le plan Sénégal émergent. concrétisant sa vision pour un accès universel à l’électricité, horizon 2025.

« Cette centrale située à 85 Km de Dakar, est le fruit d’un partenariat public-privé entre Malicounda Power, Africa 50 et la Senelec. Avec un financement de 153, 817 Millions d’euros soit près de 101 Milliards de francs CFA. La centrale, déjà fonctionnelle, dispose d’une capacité de 120 Mégawatts et participe à la couverture de plus de 701 000 foyers domestiques. Etant la seconde inaugurée dans la localité, après la centrale solaire. Elle offre de belles opportunités à la mairie qui a reçu de Malicounda Power plus de 309 Millions de francs CFA entre 2022 et 2023 et qui serviront au désenclavement de certains villages difficiles d’accès » souligne le maire Maguette Séne, dans son allocution d’ouverture. « Il est appuyé par le Président du conseil départemental de Mbour, M. Saliou SAMB qui salue les réalisations faites dans le département avec un impact positif sur le tissu social et économique.

La centrale dotée d’une technologie de pointe comme l’a mentionné le Directeur de Malicounda Power, M. Sami SOUDAYA, va sensiblement contribuer à améliorer la fourniture de l’électricité.

A cet effet, il invite tous les acteurs à relever ce défi d’une exploitation optimale avant de terminer par remercier les autorités sénégalaises de leur engagement pour la réussite de ce projet.