Malversations et blanchiment de capitaux»: Aliou Sall et son épouse entendus au fond du dossier ce lundi

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Malversations et blanchiment de capitaux»: Aliou Sall et son épouse entendus au fond du dossier ce lundi

Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall, et son épouse, Aissata Sall, ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire le 13 octobre 2025, après avoir cautionné 240 millions FCFA. Ils sont accusés de faits présumés de «blanchiment de capitaux, corruption et trafic d’influence».

Cinq (05) mois après ces faits, les prévenus seront entendus, ce lundi 30 mars, dans le fond du dossier, par le Pool judiciaire et financier (PJF), selon le quotidien Les Echos.

Pour rappel, il est reproché à l’ancien maire de Guédiawaye (2014-2022) et à son épouse des faits présumés de malversations et de blanchiments de capitaux dans l’acquisition d’un immeuble, sis aux Almadies (Dakar). De son coté, le couple a toujours nié les accusations