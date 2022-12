Mamadou Lamine Thiam sur l’abstention de Wallu: «Nous n’avons pas été avisés à temps»

Abstention des députés de Wallu Sénégal sur la motion de censure, le Président du Groupe parlementaire ‘’Liberté et Démocratie’’, Mamadou Lamine Thiam sort du silence.

Wallu Sénégal, le deuxième groupe parlementaire de l’opposition avec 27 députés, s’est abstenu du vote, ce jeudi 15 décembre, de la motion de censure introduite par Yewwi Askan Wi. Cette attitude a largement contribué en faveur du rejet de ladite motion. Selon Mamadou Lamine Thiam, les parlementaires de Yewwi Askan Wi (YAW) ne les ont pas avisés à temps. «Depuis le début, nous n’avions pas les mêmes options, les collègues du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi nous ont avisés de la motion de censure le jour même où nous devions la déposer et nous n’avons pas trouvé cela élégant», fait-il savoir.

D’après l’homme fort de ‘’Liberté et Démocratie’’, les groupes parlementaires sont libres : «Nous avons estimé que cela ne marche pas comme ça. Les groupes sont autonomes, mais pour une action politique, si nous voulons la faire ensemble on doit en parler. Nous sommes un groupe assez représentatif et implanté à l’Assemblée nationale depuis 1978 et donc mûr», estime-t-il. A l’en croire, des discussions préalables devraient être de mise avant toute entreprise de censure. «Lorsqu’une partie de l’opposition entreprend une mesure de la taille d’une motion de censure, nous devons en discuter et travailler ensemble sur le contenu que nous devons mettre sur l’exposé des motifs et y aller ensemble.

L’opposition, c’est une unité d’action, ce sont des alliances tactiques, s’il y a une action commune que nous devons mener ensemble, nous le ferons», précise le parlementaire du PDS. Pour finir, M. Thiam pense que Yewwi n’a pas fait ce qu’il fallait et ils sont plus que jamais ancrés dans l’opposition. «Cette fois-ci, ils ont décidé de faire ça eux-mêmes, ils n’ont pas mis les formes qu’il faut pour nous rallier à cela et nous nous sommes abstenus. Nous avons toujours eu des comportements d’opposition, rejeté plusieurs budgets, et fait des critiques au Gouvernement», dit-il.

Mamadou SOW (Stagiaire)