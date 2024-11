MAMADOU MOUSTAPHA BA: Son décès prend une tournure inattendue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Qui l’eut cru ! Le décès de l’ancien argentier de l’état Mamadou Moustapha BA sous Macky Sall est entouré d’un mystère que le Procureur de la République a tenté d’éclairer. Hier dans un communiqué il est fait état de de mort pas « naturelle. »

Le Procureur de la République s’est saisi du dossier de l’ancien ministre des Finances et du Budget. L’affaire a pris une tournure inattendue car le Procureur de la République dans Un communiqué rendu publique hier a révélé que : « les résultats de l’autopsie ordonnée tendant à déterminer les causes du décès du ministre Mamadou Moustapha Ba ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n’est pas naturelle.

Pour les besoins des investigations qui nécessitent des actes d’enquête complémentaires, les formalités liées à la procédure de levée du corps et d’inhumation sont renvoyées à une date ultérieure. » Décédé à Paris, Mamadou Moustapha Ba ne sera pas inhumé de sitôt. Le Procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances du décès. Ce qui suscite bien des commentaires.

Me El Hadj Diouf demande au Procureur de restituer le corps à la famille

Hier les membres de la famille s’étaient mobilisées procéder à la levée du corps de Mamadou Moustapha Ba. A leur grande surprise ces derniers auront fait un déplacement vainement. Selon l’avocat Me EL Hadj Diouf, la famille de Mamadou Moustapha Ba est plongée dans la consternation.

Avec à ses côtés Keba Ba et Mamour Sow des proches de la famille ce dernier avec insistance a déclaré que ce pays a perdu un de ses meilleurs fils. « Nous sommes en train de tergiverser car sa famille veut l’enterrer à Nioro du Rip sa terre natale. C’est un musulman mais il existe des difficultés car on nous parle d’autopsie avec l’art 66 du code pénal qui n’intéresse pas ce cas là. Le Procureur nous amène dans un cas de crime. Il n’y a aucune plainte et l’officier de police judiciaire n’est pas saisi. Pour le moment personne au sein de la famille n’a parlé de crime ! Pourquoi bloquer aujourd’hui l’enterrement de ce dernier. Toute la famille est inquiète et outrée, choquée car le défunt ne mérite pas cela », a-t-il déclaré. Me El Hadj Diouf a demandé aux autorités dont le Procureur de permettre son inhumation une bonne fois pour toute. « On veut la paix et qu’on enterre l’ancien Ministre des Finances et du Budget »a-t-il clamé. Cette nouvelle étape intervient après l’ouverture d’une enquête judiciaire le 8 novembre, quatre jours après le décès du ministre, survenu le 4 novembre. Le Procureur avait alors justifié cette décision en indiquant que « les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées.»

Mamadou Moustapha Ba, décédé à l’âge de 59 ans, avait marqué l’administration sénégalaise par son parcours. Né le 6 août 1965 à Nioro du Rip, il avait bâti sa carrière sur une solide formation en économie appliquée à Dakar, complétée par des études en politique de développement à l’université d’Anvers.

Entré au ministère de l’Économie et des Finances en 1992, il gravit les échelons jusqu’à devenir directeur général des Finances en 2014, avant d’être nommé ministre des Finances et du Budget en septembre 2022 dans le gouvernement d’Amadou Ba.

MOMAR CISSE