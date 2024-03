Mamadou Sy Albert sur le choix de Diomaye : «Le visage politique du Sénégal de l’après2024 va se modifier en profondeur»

Partager Facebook

Le candidat Bassirou Diomaye Faye plébiscité. Ce dernier devient donc le 5ième président du Sénégal. Selon Mamadou Sy Albert, analyste politique, la route sera longue et sinueuse. Mais il est attendu une modification du landerneau politique du Sénégal qui va se métamorphoser.

La défaite de la coalition Benno constitue une nouvelle donne politique. Le visage politique du Sénégal de l’après 2024 va se modifier en profondeur selon l’analyste Mamadou Sy Albert qui indique que c’est le contexte politique en mutation avec Bassirou Diomaye Faye, le futur Chef de l’Etat. Il aura du pain sur la planche. La route sera certainement longue et sinueuse pour l’enfant de Ndiaganiao.

Le 24 mars 2024 sera une date historique inédite dans l’histoire politique et électorale du Sénégal. En attendant la proclamation des résultats électoraux par les 7 sages, les électeurs ont apparemment porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye, ancien inspecteur des impôts. Un plébiscite inattendu et quasi imprévisible en raison du nombre exceptionnel de 19 candidats en lice et du rapport de force en faveur du pouvoir au cours des dix dernières années. A ce titre, il note que pour la première fois un secrétaire général de parti choisi par son Président, Ousmane Sonko «empêché pour des raisons judiciaires controversées» a vaincu ses concurrents dès le premier tour de l’élection présidentielle avec la tendance dominante des résultats et qui sera confirmée par les autorités compétentes en matière électorale. «Les électeurs ont choisi la rupture politique proposée par le candidat de la Coalition Diomaye Président.

Les sénégalais attendent ainsi beaucoup du jeu politique, de la gouvernance politique et économique en perspective. Comment envisager un jeu politique répondant aux attentes citoyennes après la victoire ? Quelles réformes du présidentialisme, de l’administration et de la justice ? Quelles politiques publiques et privées dans les secteurs moteurs du développement ? Comment traduire la souveraineté économique, monétaire et culturelle en actes?

Des questions majeures attendent les patriotes et leurs alliés. La conception des orientations et la mise des choix politiques seront déterminantes quant à la pertinence et l’efficacité de la rupture annoncée», a fait savoir l’analyste. A cet effet, Bassirou Diomaye, son parti et son alliance devront faire preuve de lucidité politique et de réalisme.

A l’en croire, le temps est désormais compté pour les nouveaux gouvernants du Sénégal. Et il faudra convaincre par les actes et par les résultats probants. «Le choix des électeurs mettra ainsi fin au règne de la seconde alternance et bousculera par ailleurs tout le paysage politique sénégalais. En effet, l’effondrement électoral des candidats les plus visibles de la présidentielle de 2024 constitue un véritable séisme au regard de la lourde défaite des candidats de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, de Rewmi de Idrissa Seck, de Pur de Serigne Moustapha Sy, du Grand Parti de Malick Gakou. Bien d’autres candidats notamment, Boubacar Camara, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall ont été coiffés au poteau», a ajouté Mamadou Sy Albert.

MOMAR CISSE