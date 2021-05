Man City de Riyad Mahrez sacré en Premier League

Les Blues ont remporté leur 7e titre de champion d’Angleterre premier league après la défaite du voisin et rival, Manchester United à Leicester mardi soir. Le Sporting et Al Jazira ont également été sacrés dans leurs championnats.

Les hommes de Pep Guardiola récupèrent leur trophée abandonné au Liverpool de Mohamed Salah et Sadio Mané l’an passé. Une célébration qui en appelle d’autres : Manchester City reste en course pour un triplé Premier League, Coupe de la Ligue et surtout Ligue des Champions avec la finale prévue contre Chelsea le 29 mai prochain.

Au Portugal, un seul but suffit au bonheur du Sporting face à Boavista (1-0). A la 36e minute,Paulinho devance le défenseur nigérian Chidozie Awaziem et offre le titre au club lisboète, 19 ans après son dernier sacre.