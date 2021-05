Manchester City-PSG : suspendu, Gueye sera du voyage !

Exclu à la 77e minute de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City (1-2) après son tacle dangereux sur Ilkay Gündogan, Idrissa Gueye est suspendu pour la manche retour mardi à l’Etihad Stadium. Mais le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a tout de même tenu à effectuer le déplacement avec ses coéquipiers et il apparaît ainsi dans le groupe du PSG, même s’il devra bien évidemment rester en tribunes.

Très énervé après son carton rouge, l’international sénégalais avait lâché au moment de quitter le terrain : «Il faut qu’ils soient un peu des hommes, c’est bon. On se fait tourner comme pas possible, il n’y a personne qui bouge frère.» Sur Instagram, l’ancien Lillois s’était ensuite excusé d’avoir laissé ses partenaires à dix. «Désolé de vous avoir laissé tomber les gars, ce sera dur de ne pas pouvoir défendre nos couleurs avec vous au match retour, mais rien n’est fait, j’ai confiance en vous», avait exhorté le finaliste de la CAN 2019 qui sera donc présent sur place pour encourager les Parisiens à l’occasion du match le plus important de la saison pour le club de la capitale.