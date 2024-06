Manifestations au Burkina : Attention aux amalgames

Partager Facebook

Une manifestation de Burkinabé a été notée à Ouagadougou hier pour protester contre une certaine politique étrangère du Sénégal qu’ils qualifient d’ambiguë. Les manifestants estiment que les nouvelles autorités sénégalaises n’agissent pas toujours conformément à leur discours souverainiste et panafricaniste de campagne électorale.

En conséquence, ils les exhortent à rejoindre l’Alliance des États du Sahel (Ais) et de cesser à continuer d’entretenir certaines relations avec la France. Nous pensons que cette manifestation exécutée en intelligence avec les autorités militaires du pays, en réaction à une manifestation qui a été organisée Dakar par la société civile et certains bukinabé établis à Dakar.

La réalité est que la junte au pouvoir au Bukina a très mal apprécié cette manifestation qui a été autorisée et non organisée par les autorités sénégalaises. Il importe alors d’éviter les amalgames et de faire la part des choses.

Les nouvelles autorités sénégalaises ne sont ni au service de la France ni au service d’un autre État. Mieux, elles ne vont pas quitter la Cedeao ou entrer en crise avec la France pour faire plaisir à qui que ce soit.

Le choix de jouer les bons offices a été décidé en toute souveraineté pour que les trois États qui composent l »Aes puissent rejoindre la Cedeao après des discussions avec toutes les parties. Malheureusement, nous avons suivi le voyage du Président de transition malienne au Burkina qui soutenait, ce lundi, que leur choix de quitter la Cedeao était irréversible. Ce qui révèle, on le comprend bien, de leur libre arbitre en tant qu’Etats souverains. Mais, de la même façon, on doit aussi comprendre que le Sénégal, en toute souveraineté également, puisse avoir les relations qu’il souhaite avec n’importe quel État au monde. Ce n’est pas une raison de penser et de soutenir que parce que le Sénégal a de bonnes relations avec la France qu’il est forcément complice de ce pays dans sa politique étrangère en Afrique. Là-dessus, il faut éviter les amalgames.

Assane Samb