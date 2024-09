Maouloud 2024 : La Police nationale dresse un bilan

Partager Facebook

L’édition 2024 du Maouloud a réuni des millions de fidèles à travers tout le territoire national, avec un afflux massif particulièrement noté dans les villes saintes. Cet événement religieux d’envergure, célébré chaque année par les musulmans sénégalais, a vu la mobilisation d’un impressionnant dispositif sécuritaire mis en place par la Police nationale.

Selon un communiqué de la Direction Générale de la Police Nationale, un important déploiement de moyens humains et matériels a été opéré pour garantir la sécurité des fidèles et assurer un bon déroulement des festivités. Ce dispositif visait principalement à lutter contre la délinquance et toutes formes de criminalité ; Lutter contre l’insécurité routière ; Assurer l’ordre public dans les cités religieuses ;

Au terme de cette mission, la Police nationale a interpellé 202 individus pour divers délits et infractions. Parmi eux, 107 ont été présentés au parquet pour des crimes tels que 65 vols simples ; 7 vols aggravés ; 14 interpellations liées à la détention, usage et cession de stupéfiants ; 2 usurpations de fonction et tentative de corruption ; 2 conduites de véhicule sans permis et 2 abus de confiance.

Les autres interpellations ont concerné 26 personnes pour vérification d’identité, 36 pour nécessité d’enquête et 33 individus pour ivresse publique et manifeste. En matière de saisies, la Police nationale a mis la main sur 4 cornets de chanvre indien et une boulette de haschich, ainsi que 295 pièces liées à la conduite de véhicules. La lutte contre l’insécurité routière a conduit à la mise en fourrière de 9 véhicules et l’immobilisation de 10 motos.

Le communiqué fait également état de 22 accidents de la circulation, dont 13 accidents ayant causé des blessures corporelles ; 8 accidents ayant entraîné des dégâts matériels ; 1 accident mortel. Par ailleurs, la Police nationale, dans son souci constant de rapprochement avec les populations, a assuré 718 consultations médicales gratuites et évacué 4 malades dans le cadre de son action sociale.

En outre, 78 enfants égarés ont été pris en charge par les services de Police ; 13 d’entre eux ont pu être rapidement retrouvés par leurs familles, tandis que 65 autres ont été confiés à l’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). Le dispositif sécuritaire mis en place à l’occasion du Maouloud 2024 s’est donc avéré efficace, comme en témoigne ce bilan exhaustif.

La Police nationale, à travers cette mobilisation, réaffirme son engagement à garantir la sécurité des citoyens sénégalais, tout en renforçant les actions de prévention et de lutte contre la criminalité. Ce bilan permet également de mettre en lumière les efforts de la Police nationale pour non seulement sécuriser les événements religieux, mais aussi assister et protéger les populations, en particulier les plus vulnérables.

Source : Police Nationale