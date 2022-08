Marie Kaboul lance un nouveau roman : « DE TOI A MOI »  Promouvoir l’ amour

L’ auteure Marie Kabou, a tenu un point de presse ce lundi sur la sortie de son roman « DE TOI A MOI » un ouvrage pour permettre à tout homme de comprendre ce que c’est l’amour.

« DE TOI A MOI » est un ouvrage qui est une série 1 uniquement pour parler des maux de la violence sentimentale qu’on peut ressentir dans des rapports que sa soit amoureux et les relations humaines. Selon l’auteur de ce livre, Marie Kabou, cet ouvrage permet aux gens de ce concentrer sur cette douleur là qui est affiché à la faim, d’essayer de trouver des solutions pour guérir. « On constate beaucoup d’ hommes et des femmes qui se suicident, qui comètes des crimes, qui divorce de manière très très violente parce que ces gens là non pas eu la chance d’exprimer la douleur ressenti en leur intérieur et du coup non reçu aucune aide extérieure », dit- elle. Mais en lisant ce livre ils comprendront qu’ils ont le droit de sortir leur souffrance qui va les aider à extérioriser de faire une nouvelle vie.

Les cibles de ce roman c’est toutes les personnes qui se sentent concernées par l’amour. A l’en croire, ce livre est dédié à tout âge. Marie Kabou a écrit de manière simple pour qu’un élève de primaire puisse lire et le comprendre pour se préparer en grandissant. Les adolescents s’y retrouvent facilement et les adultes aussi parce que ça leur ramène à leur jeunesse, à touts ceux qu’ils ont endurés dans leur ménage. « Je pense que ce livre peut-être thérapeutique pour tout le monde.

La rédaction de ce livre c’est fait l’année dernière, quand j’ai entendu l’histoire elle m’a tellement captivé je m’y suis retrouvée et beaucoup d’autres personnes qui me côtoient se sont retrouvés pour que je relaté l’histoire », raconte l’auteure de ce livre. D’autant plus, cette histoire, Marie Kabou l’a écrit en moins de 30 jours, la personne à qui appartient cette histoire était en phase de thérapie. « Je me suis dit en écrivant ce livre je l’aiderais plus rapidement à sortir de sa souffrance. Ce livre ne m’a pas pris beaucoup de temps et je l’ai écris facilement parce que je suis une femme, j’ai connu l’amour, la désillusion et je sais quelle sentiment profond peu ressentir une personne qui aime et perd l’être aimé. J’ai transmis ce que l’auteur de cette histoire Sima m’a expliqué et ce que moi en tant que femme j’ai ressenti en écoutant son histoire qui m’a projeté à une histoire que j’ai connu ». Pour finir, l’amour est la sève nourricière de l’esprit. Quand on n’aime pas on sera bloqué en terme tous.

DJANGA DIA