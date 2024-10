Marine sénégalaise: Obtention d’un Patrouilleur « Cayor » , un renforcement stratégique pour le Sénégal 

Partager Facebook

Le chef de l’Etat sénégalais a présidé, mardi à Dakar, la cérémonie de baptême du nouveau patrouilleur de haute-mer « Cayor », marquant une étape importante dans le renforcement des capacités de la Marine nationale.

Le Président de la République a présidé ce matin la cérémonie de baptême du patrouilleur « Le Cayor », une étape clé dans le renforcement des capacités de notre marine nationale. Ce navire de dernière génération est doté des technologies les plus récentes pour relever les défis sécuritaires actuels.

Le chef de l’État a félicité chaleureusement la marine nationale et l’ensemble des forces armées sénégalaises pour leur engagement exemplaire et leur professionnalisme. Grâce à leur dévouement, le Sénégal peut faire face à des menaces telles que la pêche illicite, l’immigration irrégulière, et garantir la sécurité de nos ressources halieutiques, ainsi que de nos installations pétrolières et gazières offshore.

Ce nouveau patrouilleur incarne la volonté de notre pays de protéger ses intérêts vitaux et d’affirmer sa souveraineté sur ses eaux. La marine nationale, avec son courage et sa détermination, reste la sentinelle de notre souveraineté maritime. Ensemble, bâtissons un Sénégal souverain, plus sûr et résolument tourné vers l’avenir.

Long de 62,82 mètres et large de 9,5 mètres, le patrouilleur est un navire de guerre d’une puissance impressionnante, capable de se déplacer à pleine charge avec un poids de 730 tonnes et une autonomie de 11 000 nautiques (environ 22 000 kilomètres en mer). A bord, le Président Faye a reçu des explications détaillées sur ses capacités techniques et opérationnelles. Equipé d’armes sophistiquées, le Cayor sera chargé d’assurer la défense militaire du Sénégal ainsi que des missions de l’Etat en mer.