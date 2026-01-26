Maroc-sénégal : Ousmane Sonko lance un nouvel appel à l’apaisement

Partager Facebook

Actuellement au Maroc pour co-organiser avec son homologue marocain la 15e session de la Haute commission mixte de partenariat maroco-sénégalaise, le Premier ministre Ousmane Sonko a encore une fois lancé un appel à l’apaisement et à la retenue après les incidents survenus lors de la finale de la CAN opposant le Sénégal au Maroc.

Dans son discours, il a souligné que les liens historiques entre les deux pays sont solides et que l’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions tout en précisant que son déplacement n’a pas pour but essentiel de calmer les tensions, mais d’affirmer et réaffirmer la solidité de la relation entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a également indiqué, dans ce sens, que les dérapages observés ne doivent pas être dramatisés, mais plutôt requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur. Il a insisté sur la nécessité de consolider le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Maroc, dans un climat de confiance mutuelle et de coopération renforcée.

La 15ᵉ session de la Haute Commission mixte de partenariat maroco-sénégalaise, qui se tient actuellement à Rabat, vise à renforcer les relations entre les deux pays. Le Premier ministre a également appelé à la prudence face aux informations circulant sur les réseaux sociaux, qui relèvent pour la plupart de la désinformation, d’après ses dires.

