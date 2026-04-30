Tivaouane, carrefour de lumières et d’espérances : la visite de l’Ambassadrice du Royaume-Uni

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En ce jeudi 30 avril 2026, la cité bénie de Tivaouane s’est éveillée sous le signe d’une rencontre singulière, où se mêlent les élans de la diplomatie contemporaine et la permanence des héritages spirituels. À l’occasion de sa première immersion officielle dans cette terre de foi et de savoir, Carine Robarts, Ambassadrice désignée du Royaume-Uni au Sénégal et en Guinée, a honoré de sa présence cette ville dont le rayonnement dépasse de loin ses frontières géographiques.

La matinée s’ouvrit par la visite de la centrale solaire d’AJANA, symbole éclatant d’une modernité enracinée dans les aspirations locales. Dans ce lieu où la lumière se fait énergie, et l’énergie promesse d’avenir, l’Ambassadrice a pu apprécier l’ingéniosité d’un projet conjuguant développement durable et autonomie communautaire. Ainsi se dessine, dans le silence actif des panneaux solaires, une coopération possible entre nations, fondée sur l’intelligence des besoins et la noblesse des ambitions partagées.

La délégation s’est ensuite dirigée vers la majestueuse Grande Mosquée de Tivaouane, cœur battant de la spiritualité tidiane. Là, dans la quiétude des pierres chargées de mémoire, s’est exprimée toute la profondeur d’une tradition religieuse séculaire, porteuse de paix, de transmission et d’élévation. La visite, empreinte de respect et de recueillement, a offert à l’hôte britannique une immersion sincère dans l’âme de la cité.

Point d’orgue de cette journée, la rencontre avec les autorités religieuses a donné lieu à un moment d’une rare intensité. Autour de figures éminentes telles que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh, Mame Alpha Sy Dabakh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine, Mame Ousmane Sy Diamil, Serigne Habib Sy Borom Daraa J, et le Professeur Pape Matar Kebe, les échanges ont pris la forme d’un dialogue fécond entre traditions spirituelles et perspectives internationales. Par-delà les mots, c’est une vision commune de la paix, de l’éducation et du vivre-ensemble qui s’est esquissée.

Cette visite, orchestrée avec diligence par le comité de pilotage sous la conduite de Mohamadou Makhtar Cissé, Président de l’Association Jama-Atoun Nour Assouniya, revêt une portée qui excède le simple protocole. Elle s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de coopération, où Royaume-Uni et Sénégal explorent, à la lumière d’intérêts convergents, les voies d’un partenariat fécond.

Ainsi, en ce jour où Tivaouane s’est faite pont entre les peuples, l’histoire retiendra peut-être moins le faste des visites que la discrète naissance d’une espérance : celle d’un dialogue sincère, nourri par le respect des identités et la quête d’un avenir commun.