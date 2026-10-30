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Maroc : une opération de rapatriement volontaire de 400 migrants sénégalais débute ce vendredi

30 octobre 2026 Actualité

Une opération de rapatriement volontaire est prévue pour débuter ce vendredi, permettant à au moins 400 Sénégalais bloqués dans les centres d’accueil des migrants d’Argoub et de Bir-Gandouz, situés dans le sud du Maroc, de rentrer au Sénégal.

«Une opération de retour volontaire des compatriotes candidats à l’émigration irrégulière actuellement accueillis dans les centres d’Argoub et de Bir-Gandouz au sud du Maroc se déroulera cette fin de semaine et la semaine prochaine. 400 personnes se sont inscrites sur les listes», selon l’APS, qui citant une source diplomatique.

Dix bus, d’une capacité de 40 passagers chacun, sont prévus pour transporter les Sénégalais du Maroc au Sénégal, dans le cadre d’un programme coordonné avec les autorités marocaines. Le premier convoi, composé de trois bus, devrait quitter le Maroc ce vendredi, suivi de deux autres départs prévus le 3 et le 5 novembre. Une nouvelle opération de rapatriement est également en préparation pour la deuxième semaine de novembre.

Par ailleurs, la Marine royale marocaine a intercepté trois pirogues transportant au moins 500 passagers, dont 300 Sénégalais, dans les eaux territoriales marocaines entre le 19 et le 25 octobre.

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