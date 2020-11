Mouhamadou Makhtar Cissé, ex-ministre du Pétrole a profité de sa passation de service avec son successeur Aïssatou Gladima Sy pour solder ses comptes.

« L’Etat est ingrat, on ne se souvient pas souvent des grands actes que vous posez, on ne se souvient que des erreurs et des fautes », a-t-il déclaré, dans les colonnes de L’AS.