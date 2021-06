Matchs amicaux : Des chocs, ce mardi

Copieux programme ce mardi pour les sélections africaines avec pas moins de 7 matchs amicaux au menu. Derniers à entrer en piste en ce mois de juin, le Maroc et le Ghana vont notamment se livrer un énorme choc à Rabat.

«Les joueurs sont fatigués, mais notre état d’esprit est excellent. Nous affronterons le Ghana comme s’il s’agissait d’un match officiel. Une victoire nous placerait dans une position solide au classement FIFA», a indiqué le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic.

Malgré la possible absence de Ziyech, arrivé seulement dimanche et qui pourrait être ménagé, les Marocains tenteront d’afficher des progrès dans la qualité de jeu face à des Black Stars en perte de vitesse ces dernières années et qui auront à cœur de frapper un grand coup. A noter que Thomas Partey (Arsenal) manquera à l’appel pour raisons personnelles.

L’autre choc du jour opposera le Cameroun au Nigeria. Les deux sélections se sont déjà affrontées vendredi avec à la clé le premier succès des Lions Indomptables face aux Super Eagles depuis 21 ans (1-0) ! Mais les hommes de Gernot Rohr avaient dominé cette partie et ils s’avanceront revanchards, tandis que Simon Omossola, excellent vendredi dans le but, Yvan Neyou, Meyapya Fongaing et Faï Collins ont rejoint l’infirmerie côté camerounais.

A suivre aussi un intéressant derby entre le Sénégal et le Cap Vert. Après avoir affiché un visage plus séduisant contre la Zambie (3-1) pendant 45 minutes avant de baisser pied en seconde période, les Lions, qui se présenteront certainement avec un onze remanié, devront confirmer face à leur voisin, euphorique après son retour à la CAN et qui a renversé la sélection Olympique du Brésil (2-1) samedi.

A l’approche de son match décisif pour la qualification à la CAN contre la Sierra Leone, le Bénin cherchera quant à lui à peaufiner sa préparation contre la Zambie, tandis que la Gambie et le Togo, tous deux victorieux de leur premier match, s’affronteront en Turquie. C’est là aussi que la Guinée, à nouveau perturbée ces derniers jours par une affaire de primes, en découdra avec le Kosovo dans l’optique de se rassurer après son revers face au Togo (0-2).

Le programme de mardi

14h, Guinée-Kosovo, à Antalya (Turquie)

15h, Cameroun-Nigeria, à Vienne (Autriche)

17h, Gambie-Togo, à Antalya (Turquie)

18h, Bénin-Zambie, à Cotonou

19h, Maroc-Ghana, à Rabat / Sénégal-Cap Vert, à Thiès / Mozambique-Eswatini, à Maputo