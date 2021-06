L’investiture de Cheikh Abdou Mbacke Barra Doly sème la panique

L’investiture du parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly ne semble pas plaire à certains militants de Bokk Guis Guis au niveau de Mbacké. Ils sont montés au créneau pour recadrer le député récemment investi par les siens comme candidat au conseil départemental . Les proches de parlementaire minimisent et parlent de manipulation.

La choix des militants du parti Bokk Guis Guis de Touba viennent d’investir le député Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly comme le candidat au conseil départemental de Mbacké ne semble pas faire l’unanimité car d’autres personnes issues du même parti sont montées au créneau pour s’opposer a ce choix et recadrent le parlementaire et ses proches.

Interpellé sur la question le porte parole du parti Balla Faye a déclaré qu’aucun candidat du parti n’est encore investi par Pape Diop et l’ensemble du parti. “Cette investiture dont l’honorable député et ses militants ont fomenté, n’engagent qu’eux” dit il.

Par la même occasion, ces responsables du parti ont invité Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly à cesser ces agissements et à respecter la décision du parti. Cependant, cette sortie contre le coordonnateur de BGG dans le département de Mbacké n’a pas laissé indifférents ses partisans qui sont fait face à la presse. “Ceux-là qui ruent dans les brancards ne représentent absolument rien dans le parti. Non seulement ils sont des militants de la 25éme heure mais également ils son envoyés par le parti au pouvoir pour semer la zizanie au sein de notre formation politique, à quelques mois seulement de la tenue des élections locales” a accusé Gallo Niang, SG chargé de l’administration et des élections à BGG.

Lui ainsi que ses camarades estiment que cheikh Abdou Mbacké Barra Doly reste et demeure leur candidat au conseil départemental car, disent ils, c’est la base qui a pris cette décision à travers une assemblée générale.