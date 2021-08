Mbappé: PSG accepte de négocier mais fixe un tarif XXL

Pour la première fois depuis le début de ce feuilleton, le Paris Saint-Germain a accepté de négocier le transfert de l’attaquant Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Pour autant, le vice-champion de France en titre se montre particulièrement gourmand.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de s’emballer ! Depuis plusieurs jours, l’attaquant du Paris Saint-Germain fait l’objet d’un pressing incessant du Real Madrid, qui souhaite s’attacher ses services sur ce Mercato d’été. Pour le moment, le vice-champion de France a repoussé les deux premières propositions des Merengue, dont la dernière a été estimée à 180 millions d’euros (bonus compris).

Mais d’après les informations du quotidien madrilène Marca, ce dossier a connu un véritable tournant ce lundi : le PSG, pour la première fois, a accepté de lancer des négociations avec le Real concernant le transfert du natif de Bondy. Ainsi, le club de la capitale envisage réellement la possibilité de céder l’ancien Monégasque sur cette période des transferts, mais selon ses propres conditions. En effet, toujours selon la même source, les dirigeants franciliens ont été immédiatement très clairs avec leurs homologues madrilènes : il est inutile de discuter en-dessous de 200 millions d’euros.

Le champion du monde 2018 n’a pas l’intention de prolonger avec Paris et voit son futur à Madrid. Par contre, comme pressenti, le talent de 22 ans ne souhaite pas forcer son départ et se montre prêt à s’investir à 100% sous les couleurs parisiennes sur cet exercice 2021-2022. Si les discussions sont en cours entre les deux formations, il se dit que le Real pourrait accéder aux demandes du PSG ! Madrid prépare une nouvelle formule avec un chèque de 170 millions d’euros et des bonus éventuels estimés à 30 millions d’euros. Suffisant pour boucler cette opération XXL ? La réponse ne devrait pas tarder.