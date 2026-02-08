Mboula : Les populations réclament la construction d’un CEM pour améliorer les conditions d’apprentissage

Partager Facebook

La construction d’un collège d’enseignement moyen (CEM), le bitumage de la bretelle Mboula -Mbaye Awa, un pont pour rallier Mbayene Awa, une deuxième brigade de gendarmerie dans l’arrondissement de Yang Yang, renforcer le personnel et les moyens logistiques au profit de la gendarmerie de Yang Yang et la revitalisation des vallées fossiles sont les principales préoccupations des habitants de Mboula, dans le département de Linguère. Ces revendications ont été exprimées lors de la 109 ème du Gamou de la cité religieuse de Mame Abdoulaye Mbengue un Mokhadam de Seydi El Hadji Malick Sy. Selon El Hadji Cheikh Mbengue, porte-parole de la famille Mbengue et coordonnateur des activités liées à l’organisation du Gamou de Mboula, la construction d’un CEM est aujourd’hui les besoins les plus urgents des populations qui ont célébré leur Gamou hier samedi 7 février 2026 .

Concernant la revitalisation des vallées mortes du Ferlo , El Hadji Cheikh Mbengue a rappelé qu’il s’agit d’une demande ancienne, restée sans réponse de la part des autorités compétentes. En effet, selon lui, depuis plus des décennies, les populations de la commune de Mboula réclament en vain cet ouvrage hydraulique qui est une ressource essentielle.

Cependant, le coordonnateur a exprimé toute la satisfaction du khalif de Mboula à l’endroit du régime en place car l’organisation du Gamou a été à cent pour cent au rendez vous car tout ce qui a été dit au CDD préparatoire de l’événement religieux est honoré.

L’occasion saisie par El Hadji Cheikh Mbengue de remercier vivement le Président de l’assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye qui n’a ménagé aucun effort vu la réalisation à moitié de la route Kamb – Mboula longtemps restée une vieille doléance des pèlerins.

Face au manque de salles de classes et d’un mur de clôture pour le CEM, El Hadji Cheikh Mbengue a lancé un appel pressant aux services de tutelle, afin que la cité religieuse de Mboula, terre de Mame Abdoulaye Mbengue, ait enfin son collège d’enseignement moyen pour une meilleure condition d’études des potaches. En attendant, les élèves du dit collège continuent à étudier dans des conditions souvent difficiles. Malgré tout, le CEM de Mboula fait partie du lot des établissements qui enregistrent les meilleurs résultats aux examens scolaires.

Par ailleurs, la revitalisation des vallées fossiles est une autre priorité pour les populations locales dira El Hadji Cheikh Mbengue qui a souligné l’importance de permettre à l’eau douce de couler de manière permanente. Ce qui favoriserait le développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, et contribuerait à atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Enfin, revenant sur l’organisation du Gamou, le coordonnateur El Hadji Cheikh Mbengue a tenu à remercier les autorités, notamment le ministre de la santé et de l’action sociale pour son apport de médicaments, le préfet de Linguère et le sous-préfet de Yang-Yang, qui ont déployé des efforts considérables pour assurer le succès de cet événement religieux.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)