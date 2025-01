Me Clédor Ly : « Une enquête doit être menée sur la famille faréz… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le conflit l’opposant aux Fares, M. Omais a été arrêté, ses droits confisqués et était sous le coup d’une extradition vers l’étranger. Mis au fait de cette situation, son avocat, Me Cire Cledor Ly, s’est dépêché de convoquer un point de presse dans son cabinet pour dénoncer cette situation. Monsieur Omais ayant été libéré et ses droits rétablis , le point de presse a finalement été annulé. Toutefois, il a tenu à faire savoir que, «La section de recherche s’est dépêchée de défoncer les portes et les gendarmes ont brutalement arrêté Omais pour l’amener alors que toutes la procédure est attentatoire aux libertés et aux droits de l’homme ». Selon la robe noire, «Une enquête doit être menée sur la famille faréz qui peut faire interagir des États agissant en toute illégalité ».