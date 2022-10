Meeting des éleveurs au Daaral Foirail : Cheikh Oumar Anne porte la candidature de Macky pour 2024..

Le ministre de l’Education Nationale, le Docteur Cheikh Oumar Anne assène ses quatre vérités par rapport à une éventuelle candidature de son mentor de Président de la République. Lors d’un Méga-meeting tenu, ce samedi, au Daaral Foirail de Diamaguène (Dakar), le Maire de la Ville de Ndioum (Podor) a déclaré à qui veut l’entendre que Macky Sall sera leur candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2024. Il n’a pas omis de lister les réalisations du régime marron-beige dans maints domaines comme l’élevage, l’agriculture, infrastructures, social, etc.

Les partisans de la mouvance présidentielle se dévoilent. Le ministre de l’Education nationale a fait part de sa ferme volonté de porter la candidature du Président de la République Macky Sall en 2024. Devant un parterre d’éleveurs au Darral Foirail de Diamaguène, à Dakar, il a indiqué : » 2024, c’est presque acquis. On ne change pas un cheval qui gagne. Notre candidat lors de cette échéance s’appelle Macky Sall. Il sera là inch’Allah jusqu’en 2029 et on verra. Il est le candidat des éleveurs du Sénégal et notre candidat. 2e ou 3e mandat, on n’épilogue pas sur le sujet. Il faut qu’on soit sérieux ». Et M. Anne d’avancer les raisons de maintenir le Président au pouvoir: »Nous sommes dans un État de droit. C’est la justice et la justice seule qui décide qui peut briguer les suffrages des citoyens sénégalais ou pas. Malheureusement, des personnes de très mauvaise foi envahissent les médias pour raconter des futilités. Les opposants ont peur de parler ou d’évoquer le bilan fort élogieux du Chef de l’Etat. Dans le secteur de l’élevage, les efforts du gouvernement sont multiples et palpables. Idem pour l’agriculture, la santé, la sécurité, l’éducation, le social, la diplomatie, etc. Et c’est ce qui nous pousse à vouloir le maintenir jusqu’en 2029, et après, on verra ».

Le ministre Cheikh Oumar Anne – qui avait à ses côtés son homologue ministre de l’Elevage, les dirigeants d’organisations d’élevage – est aussi largement revenu sur l’importance que porte le Président Macky Sall sur le secteur clé qu’est l’élevage. « Le Daaral Foirail de Diamaguène a existé depuis 1946. Les trois Présidents de la République qui se sont succédé n’ont rien fait pour que cela soit votre propriété. Le Président Macky vient de vous l’octroyer avec un titre foncier. Il est votre ami et ami de l’élevage. C’est un homme soucieux de l’équité sociale et il en a fait son combat de tous les jours. Je remercie aussi l’ensemble des responsables qui se sont impliqués pour rendre cela possible ».