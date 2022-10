Méga-meeting du Ministre de la Culture à Keur Pathé (Kaffrine) : Pr Aliou Sow va-t-il se fondre dans le « Macky »?

Le tout nouveau Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le Professeur Aliou Sow compte organiser le samedi 22 Octobre prochain un méga-meeting au niveau de sa localité de Keur Pathé (dép. Birkelane, région de Kaffrine). Cette manifestation sera la première sortie du leader du parti MPD Liggeey et ce, depuis sa nomination à ce poste. Dans les coulisses, les commentaires vont bon train. Certains vont jusqu’à annoncer une possible fusion entre sa formation politique, le MPD Liggeey dans le parti présidentiel APR. Attendons d’y voir plus clair.

Articles similaires