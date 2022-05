Meilleur joueur de Premier League: La liste sans Mané fait polémique

Deux journées avant la fin du Championnat, la Premier League a dévoilé une liste des meilleurs joueurs de l’année qui suscite la polémique en raison des nombreuses absences.

La Premier League 2021/22 a réservé de belles surprises sur le plan sportif, mais également en dehors du terrain. Ce vendredi, EA Sports et le Championnat d’Angleterre viennent de dévoiler la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Huit joueurs sont candidats au Graal. Les votes du public, qui sont ouverts jusqu’au 16 mai prochain, seront combinés à ceux des 20 capitaines de club et d’un panel d’experts du football pour désigner le vainqueur.

Mais une absence commence à faire grincer des dents certains fans de football sur les réseaux sociaux, celle de Sadio Mané. Le numéro 10 de Liverpool n’a pas été retenu parmi les finalistes malgré sa saison séduisante chez les Reds où il est auteur de 15 buts en 33 matchs joués.

Ses coéquipiers de Liverpool, Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah, sont présents sur cette liste.

Le latéral anglais est le deuxième meilleur passeur du championnat avec 12 offrandes, il est devancé par Mohamed Salah (13 passes décisives) qui est par la même occasion le meilleur buteur avec 22 réalisations

Parmi les nommés, on retrouve Trent Alexander-Arnold (Liverpool), qui a une nouvelle fois confirmé son statut sur le flanc droit de Liverpool. Jarrod Bowen (West Ham), véritable révélation de la saison avec les Hammers avec dix buts et dix passes décisives réalisées ; João Cancelo (Man City), le défenseur polyvalent des Citizens ; Kevin De Bruyne (Man City), encore hauteur d’un quadruplé lors de la dernière journée ; Mohamed Salah (Liverpool), meilleur buteur de la saison avec 22 réalisations ; et Heung-min Son (Tottenham), juste derrière, avec 21 buts inscrits.

Sadio Mané oublié

Parmi les outsiders, on retrouve également Bukayo Saka (Arsenal), qui a gagné sa place titulaire cette saison à l’âge de 20 ans, ainsi que James Ward-Prowse (Southampton), le capitaine de Southampton. Cependant, de nombreux absences sont à constater dans cette liste. Premièrement, celle de Cristiano Ronaldo étonne les fans du Championnat anglais. Avec 18 buts et 3 passes décisives délivrées, le Portugais a porté Manchester United cette saison… visiblement pas assez pour figurer dans cette liste.

Autre polémique : l’absence de joueurs de Chelsea. Actuellement troisième de Premier League et toujours en lice pour une place en Ligue des Champions, le club londonien, également qualifié pour la finale de la FA Cup, ne voit aucun de ses joueurs figurer dans cette liste. Certains supporters des Blues y voient une injustice, notamment en raison de l’actualité autour du rachat du club bleu et du lien entre son président sortant Roman Abramovitch et Vladimir Poutine. Autres absents notables : Sadio Mané (Liverpool / 15 buts et 2 passes décisives) et Harry Kane (Tottenham / 15 buts et 8 passes décisives). De quoi faire jaser au Royaume de Sa Majesté…