Mémorandum pour la libération de PAN au Parlement européen

Restons sur l’incarcération du directeur de publication de Dakarmatin pour dire que la lutte s’est internationalisée pour sa libération. Un mémorandum pour l’adoption par le Parlement européen d’une résolution d’urgence en vue de la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Pape Alé Niang sera bientôt déposé. Car l’Union européenne attache une importance toute particulière à la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, indique une note. La protection des sources journalistiques, garantie fondamentale de la liberté de la presse et du droit du public à l’information, est consacrée par les instruments juridiques internationaux, précisément par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour rappel, Pape Alé Niang a été arrêté le 06 novembre 2022 avant d’être placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre 2022. Il a été de nouveau interpellé par la police, moins d’une semaine après sa libération, sur instruction du juge Mamadou Seck qui a révoqué sa décision de liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire.

