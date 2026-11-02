Menaces contre les athlètes israéliens des JOJ: Interpellé, Amadou Sarang Diallo évoque une «erreur de communication»

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Au Sénégal, Amadou Sarang Diallo (27 ans), se présentant comme maçon et domicilié à Nguékhokh, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) puis déféré au parquet vendredi dernier, alors que les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 se sont ouverts 48 heures après.

Selon les informations de Libération, cette interpellation fait suite à la mise en ligne sur Tik-Tok d’une vidéo dans laquelle le mis en cause tient les propos suivants : « Nous lançons un message à tous les Sénégalais pour qu’ils se tiennent debout et disent non à la participation des athlètes israéliens à ces Jeux Olympiques. Les athlètes israéliens n’auront pas de paix s’ils mettent leurs pieds au Sénégal ».

Entendu par les enquêteurs, l’auteur de la vidéo a exprimé des regrets concernant ses déclarations. Il a soutenu avoir commis «une erreur de communication». D’après ses explications, son intention était d’inviter les Sénégalais à manifester de manière pacifique leur opposition à la participation des athlètes israéliens, en lien avec la situation dans la bande de Gaza.

Interrogé également sur des publications et des propos jugés irrévérencieux à l’encontre du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de l’ancien Président Macky Sall, il a également invoqué une erreur de communication et a présenté ses excuses.