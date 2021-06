Menuisier tué à Guédiawaye : Les coupables condamnés

Le procès du meurtre du jeune Papa Diakhaby, tué par balle à Guédiawaye au tribunal des flagrants délits de Pikine. Selon nos sources, le laveur de véhicule, présumé meurtrier et le propriétaire de l’arme du crime ont été condamnés, chacun, à un an d’emprisonnement ferme et à payer, solidairement, la somme de 10 millions à la famille du défunt.

A rappeler que les faits qui leur valent leur face-à-face avec le juge se sont déroulés dans la journée du mardi 25 mai dernier. Ce jour-là, vers les coups de 14 heures, le jeune menuisier Pape Diakhaby, âgé de 17 ans, a été abattu par balle, par inadvertance, par son ami, Alassane Aly Sy.

Laveur de voitures, ce dernier a ouvert le véhicule du prévenu, Djiby Ndao, qu’il nettoyait et en a extirpé une arme à feu. Manipulant maladroitement l’arme, il a malheureusement atteint le jeune menuisier, d’une balle en pleine tête. Pape Diakhaby a perdu la vie dans ces circonstances.