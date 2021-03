Mercato-ECA : une réforme de réduction des transferts à l’étude

Avec l’impact de la crise sanitaire sur les finances des clubs, une nette baisse des dépenses globales a été observée lors des deux derniers mercatos. Mais un projet de réforme est à l’étude pour réduire de manière définitive les coûts des transferts. Comment ? En limitant les opérations entre les plus grands clubs.

C’est ce qu’a expliqué le président de l’Association européenne des clubs (ECA) et de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, lundi après une assemblée générale de l’ECA. “Nous pourrions revoir le système de transferts, et faire en sorte que les clubs qui se qualifient pour des niveaux spécifiques de compétitions internationales ne seraient pas autorisés à acheter des joueurs entre eux”, a déclaré le dirigeant turinois dans des propos relayés par Reuters et The Telegraph.

En résumé, l’idée principale serait d’interdire les transferts entre les clubs qualifiés en Ligue des Champions, qui sont généralement les plus riches. “Il n’y aurait ainsi pas de transfert à neuf chiffres pour les clubs participant à la Ligue des Champions et nous devrions nous concentrer sur les joueurs des meilleures équipes des plus petits pays”, poursuit le patron de la Juve, qui estime que ce système garantirait “une meilleure solidarité indirecte” envers les autres clubs qui ne participent pas à la C1. Reste à savoir si cette idée plaira à tout le monde.