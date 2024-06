Mercato : Keïta Baldé délaissé par son club l’Espanyol Barcelone

Partager Facebook

Keïta Baldé n’a pas retrouvé des couleurs en Catalogne. Pas même pour décrocher un transfert définitif après avoir été prêté par le Spartak Moscou au RCD Espanyol de Barcelone.

Après son souhait de relancer sa carrière au RCD Espanyol de Barcelone, Keïta Baldé Diao espérait se relancer mais mission ratée. Déjà à la peine au Spartak Moscou, où il s’est retrouvé sans jouer pendant plusieurs mois à cause d’une suspension pour violation des règles antidopage, les dirigeants du club russe lui avaient ouvert la porte d’un retour en Catalogne à l’été 2023.

Cette vuelta en a terre natale paraissait comme un nouveau départ pour l’ancien joueur de la Lazio de Rome, AS Monaco, Inter Milan, Sampdoria Gênes et Cagliari, mais « KBD » n’a pas retrouvé la confiance et va donc repartir.

Rappelons que Keita Baldé Diao n’a joué que 24 matchs… pour aucun but marqué et une passe décisive. Pour le joueur formé au FC Barcelone, ce sera donc un retour au Spartak Moscou, où il va entrer dans sa dernière année de contrat. Il devrait donc très probablement se trouver un énième point de chute cet été.