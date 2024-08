Mercato: Le FC Barcelone et le RB Leipzig on trouvé un accord pour le transfert de Dani Olmo.

Le joueur signera Danio Olmo un contrat avec le Club pour 6 saisons, jusqu’au 30 juin 2030, et sa clause libératoire sera fixée à 500 millions d’euros.

Dani Olmo est de retour au Barça après être parti dix ans loin du Club. Il était arrivé à la Masia en 2007, en provenance de l’Espanyol. Il a joué sept ans au Barça, avant de s’engager avec le Dinamo Zagreb.

En Croatie, Dani Olmo remporte ses premiers titres : 5 fois le championnat, 3 Coupes nationales et 1 Supercoupe de Croatie. Il a également été élu meilleur joueur du championnat durant deux saisons. Il découvre également la Ligue des Champions avec le Dinamo Zagreb.

En 2020, il fait ses valises pour l’Allemagne et s’engage avec Leipzig. Il y joue 4 saisons avant de revenir au Barça. Avec ce nouveau club, il remporte la Supercoupe d’Allemagne après une victoire 0-3 à Munich. Il inscrit d’ailleurs un triplé ce jour-là.

Buteur prolifique lors de l’Euro 2024

Avec la sélection espagnole, il évolue au sein de toutes les catégories inférieures. Lors de l’Euro 2020, il réalise ses débuts avec la Roja et marque un but.

Il a aussi disputé les JO 2020 et remporté la médaille d’argent. Puis, il a joué la Coupe du monde au Qatar et le dernier Euro. En Allemagne, il a fini champion d’Europe et meilleur buteur de la compétition, ex aequo avec d’autres, avec 3 buts.