Mercato : le Real aurait 200 M€ de côté pour Mbappé ou Håland… Par Romain Rigaux – Actu Transferts. D’après la presse espagnole, le Real Madrid a tout préparé pour s’offrir Kylian Mbappé si le PSG décide de le vendre cet été. Dans le cas contraire, les Merengue projettent d’acheter Erling Håland. Avec le rêve fou de l’associer au Français dans un an.

La presse espagnole remet une pièce dans la machine. Au lendemain des propos de Kylian Mbappé (22 ans) publiés dans le magazine officiel du Paris Saint-Germain, l’avenir de l’attaquant parisien fait à nouveau beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées, où le Real Madrid se tient prêt.

Dans son édition du jour, Marca en dit un peu plus sur les plans de la Maison Blanche. Ainsi, la direction madrilène possèderait une enveloppe de 200 millions d’euros pour attirer l’attaquant français cet été. Ce chiffre a de quoi étonner compte tenu de la situation financière du club espagnol. Même s’il n’a rien dépensé cet été et va récupérer 50 M€ avec la vente de Raphaël Varane à Manchester United. Le Real n’attendrait désormais qu’une chose : un signe du Paris SG.

Les Merengue ont l’intime conviction que la direction parisienne ouvrira la porte à un départ de Mbappé si aucun accord n’est trouvé entre le PSG et sa star pour une prolongation de son contrat, qui se termine en juin 2022, avant la fermeture du mercato estival. Dans cette hypothèse, le Real estime qu’un transfert est possible autour de 150 M€.

Et si le PSG décide finalement de camper sur ses positions ? «En cas de refus ils se lanceront sans tarder vers la signature d’Erling Håland» , affirme Marca. Alors que Mbappé était annoncé comme la seule recrue possible cet été, le président madrilène aurait revu sa copie et ressorti le dossier du Norvégien. «Florentino Pérez est clair sur le fait que cet été, il doit renforcer l’équipe avec l’un des deux meilleurs attaquants du monde.

Il n’y a pas d’autres alternatives» , écrit le quotidien. Pour s’offrir l’attaquant du Borussia Dortmund, le président du Real utiliserait ainsi une grande partie de l’enveloppe dédiée au recrutement de Mbappé. Et Marca se prend à rêver d’un scénario idéal : le Parisien rejoindrait ensuite Håland dans un an au terme de son contrat à Paris. Sans indemnité de transfert à payer, le Real pourrait se permettre de lui offrir une prime à la signature de 40 M€ pour le faire atterrir dans la capitale espagnole.