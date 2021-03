Mercato Man City : Garcia va bien signer au Barça

Annoncé avec insistance depuis de très longs mois du côté de la Catalogne, Eric Garcia devrait, sauf coup de théâtre immense, s’engager avec le Barça l’été prochain. Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a mis fin au suspense en confirmant la rumeur en conférence de presse.

En fin dz contrat en juin prochain avec Manchester City, Eric Garcia (20 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) va bien s’engager en faveur du FC Barcelone. Selon la presse anglaise, le défenseur central espagnol va signer un contrat de cinq années, soit jusqu’en juin 2026, avec la formation catalane. Un retour aux sources pour le futur ex-Citizen.

près de longs mois interminables de rumeurs, le dossier Eric Garcia semblerait enfin avoir été bouclé. Dans des propos relayés par Sky Sports, le coach des Citizens, Pep Guardiola, s’est exprimé sur l’avenir de son poulain en expliquant que celui-ci allait bel et bien s’engager avec le Barça : « Eric Garcia est comme un fils. C’était un gars qui la saison dernière, après le confinement, était notre meilleur défenseur central. Il ne s’est jamais trompé et a disputé les quarts de finale de la Ligue des champions. Il va jouer à Barcelone et ce n’est pas un joueur moyen, c’est un joueur de premier plan. Il n’a pas été pris lors des deux derniers matches et cela m’a brisé le coeur. C’est pourquoi c’est difficile pour tous les managers quand on a une équipe. On ne peut pas imaginer ce que cela veut dire ».

Si la transaction n’a encore rien d’officiel, le défenseur de 20 ans devrait signer un deal de 6 ans en Catalogne. Sauf rebondissement de dernière minute, l’ancien membre de la Masia va pouvoir renouer avec son club de cœur.