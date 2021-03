MERCATO: mis sur la liste des transferts; Coutinho opte pour un retour à Liverpool

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Philippe Coutinho, a été transféré en 2018 en provenance de Liverpool pour la somme faramineuse de 142 millions de livres sterling. Mais le joueur de 28 ans, mis sur la liste des transferts pour 35 millions de livres sterling, a les regards fixés sur les Reds.

L’avenir de Coutinho a fait l’objet de nombreuses spéculations au cours des dernières années. Le Brésilien, ayant vu sa cote baissée en Espagne, a été prêté au Bayern Munich. Il a impressionné en Allemagne, remportant la Bundesliga et la Ligue des champions, et a reçu une seconde chance au Camp Nou sous la direction de Ronald Koeman cette saison.

Mais les blessures ont fait vaciller la carrière de Coutinho une fois de plus et le FC Barcelone cherche maintenant à réduire ses pertes. Selon mirror.co.uk, visité par Senego, le FC Barcelone semble avoir perdu patience avec le Brésilien et souhaite le vendre lors de la période de transfert estivale.

L’une des options possibles pour Coutinho serait un retour à Liverpool. Le Brésilien a laissé entendre que s’il revenait en Angleterre, il voudrait que ce soit à Liverpool. Coutinho a également continué à montrer son allégeance à Liverpool, sa voiture portant toujours une plaque d’immatriculation du LFC. Un geste qui a été bien accueilli par les supporters des Reds